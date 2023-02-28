Ди Каприо и Хадид стараются не сталкиваться после того, как расстались
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и модель Джиджи Хадид не остались друзьями после расставания. Статус знаменитостей постоянно сводит их на светских мероприятиях, чего они стараются избегать.
Лео Ди Каприо и Джиджи Хадид встречались всего пару месяцев. Они не относятся к числу знаменитостей, которым удалось остаться друзьями после разрыва отношений.
Хадид присутствовала в ресторане Нью-Йорка "Casa Cipriani" в рамках Недели моды в компании моделей, вдруг заторопившись.
Чутье именитую звезду подиума не подвело. Она успела скрыться до того, как в общественном месте появился ее бывший.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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