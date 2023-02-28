Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой роскошный дом в РФ за 300 000 000 рублей
2023-02-28 11:22
Исполнительница Вера Брежнева и музыкальный продюсер Константин Меладзе выставили свой шикарный особняк в элитном поселке РФ за 300 000 000 российских рублей.
Недвижимость, которую продают Вера Брежнева и Константин Меладзе, расположена в элитном российском поселке, где также проживает и комик Сергей Светлаков.
Особняк знаменитостей поражает своей роскошью.
Строение имеет 3 этажа, а площадь его составляет 700 кв. м.
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На 1-ом этаже особняка находится огромная гостиная с панорамными окнами, на 2-ом - 3 спальни, а на 3-ьем - мансарда.
Расстаться с роскошным домом звезды согласны за 300 000 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова