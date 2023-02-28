Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой роскошный дом в РФ за 300 000 000 рублей

Исполнительница Вера Брежнева и музыкальный продюсер Константин Меладзе выставили свой шикарный особняк в элитном поселке РФ за 300 000 000 российских рублей.

Недвижимость, которую продают Вера Брежнева и Константин Меладзе, расположена в элитном российском поселке, где также проживает и комик Сергей Светлаков.

Особняк знаменитостей поражает своей роскошью.

Строение имеет 3 этажа, а площадь его составляет 700 кв. м.