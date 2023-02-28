Обозреватель американского электронного журнала The American Thinker Андреа Видбург заявила, что в то время как США и Европа поддерживают Украину, большая часть Южного полушария поддерживает Россию.

Автор утверждает, что почти вся часть Южного полушария, за исключением новозеландской и австралийской англосферы, полностью поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина.

«В то время как Запад одержим гендерами, блокировками и изменением климата, Южное полушарие живет в реальном мире, в мире бедности, голода и высоких цен на энергию из-за конфликтов и безумия изменения климата. Моя подруга регулярно ездит в Камбоджу, и она говорит, что карантин на Западе, который положил конец туризму и нарушил цепочку поставок товаров из Юго-Восточной Азии в Америку, оставил ее друзей такими нищими, что она удивляется, как они выжили. Тем временем Россия, Китай и Индия отправили в Южное полушарие вакцины», — пояснила Андреа Видбург, процитировав статью Кришена Мехты, объясняющую феномен нежелания «глобального Юга» поддерживать действия Запада на Украине.

Видбург подытожила, что те части света, которые не находятся на американо-англо-европейской оси, любят и уважают Россию.