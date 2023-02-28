Большие города - большая приманка для поколения Z

Это области, в которые быстро мигрирует поколение Z на сегодня. Флорида, возможно, самый перемещенный штат в США, но не тогда, когда дело доходит до поколения Z.

Точно так же, как миллениалы, представители поколения X и бэби-бумеры покинули большие города во время пандемии в поисках более теплой погоды и более низкой стоимости жизни, самые молодые взрослые (в возрасте от 18 до 24 лет) воспротивились этой тенденции и массово переехали в некоторые из крупнейших городов страны.

Согласно анализу опроса американского сообщества Бюро переписи населения 2021 года, проведенного сегодняшним домовладельцем, во всех пяти крупнейших городах США – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Хьюстоне и Филадельфии, для поколения Z наблюдался чистый прирост миграции, в то время как для всех остальных поколений наблюдалось чистое сокращение.

В то время как миллениалы массово покидали Нью–Йорк, 96 600 человек бежали из города, "Большое яблоко" стало большой приманкой для поколения Z.