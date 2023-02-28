Знаменитости не хотят выступать на коронации Карла 3, которая должна состоятся в мае
2023-02-28 11:35
Один за одним знаменитости отказываются выступать на коронации Карла 3, которая назначена на май-месяц. Адель, Эд Шир, Элтон Джон, Гарри Стайлс и Spice Girls не выступят на торжестве.
Звезды отказывают королевскому семейству выступить на коронации Карла 3, намеченной на май 2023 года.
Оправдываются артисты тем, что у них и без того насыщенный рабочий график, и "окошко" для королевских особ они не смогут найти.
Адель, Эд Ширан, Элтон Джон, Гарри Стайлс и Spice Girls отказались присутствовать на празднике, исполняя для новоиспеченного монарха свои композиции.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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