Знаменитости не хотят выступать на коронации Карла 3, которая должна состоятся в мае

Один за одним знаменитости отказываются выступать на коронации Карла 3, которая назначена на май-месяц. Адель, Эд Шир, Элтон Джон, Гарри Стайлс и Spice Girls не выступят на торжестве.

Звезды отказывают королевскому семейству выступить на коронации Карла 3, намеченной на май 2023 года.

Оправдываются артисты тем, что у них и без того насыщенный рабочий график, и "окошко" для королевских особ они не смогут найти.

Адель, Эд Ширан, Элтон Джон, Гарри Стайлс и Spice Girls отказались присутствовать на празднике, исполняя для новоиспеченного монарха свои композиции.