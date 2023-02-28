Результат аварии с участием машины генерала Ли из "Герцогов Хаззарда"

Госпитализированы двое, в результате аварии с участием машины генерала Ли из "Герцогов Хаззарда", сообщают официальные лица.

По словам чиновников Миссури, два человека получили ранения в результате аварии с участием одного из самых знаковых автомобилей в истории телевидения.

Авария с участием одного автомобиля произошла в воскресенье, 26 февраля, в округе Тани на юге Миссури. Экипажи из Западного округа пожарной охраны округа Тани заметили знакомую машину, когда прибыли — генерал Ли из сериала "Герцоги Хаззарда".

Один из 17 уцелевших автомобилей находится в музее автомобилей голливудских звезд в Гатлинбурге, штат Теннесси.

Официальные лица не сказали, как произошла авария. Оба человека в автомобиле были доставлены в больницу, и их состояние неизвестно.

В "Герцогах Хаззарда" генералом Ли управляли персонажи Бо Дьюк и Люк Дьюк. Генерал Ли, который разбился, был одним из сотен, использованных в шоу, которое транслировалось с 1979 по 1985 год.

Пожарная служба заявила, что более 300 оранжевых зарядных устройств Dodge были сделаны для сериала и фильма 2005 года.