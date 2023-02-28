Сервис «Яндекс Путешествия» запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов

Информагентство ТАСС сообщило, что сервис «Яндекс Путешествия» запустил мобильное запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру.

Отмечается, что сейчас в данном приложении доступно более миллиона отельных номеров с реальными фотографиями и отзывами пользователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний.

Найти подходящий отель пользователям мобильного приложения помогут соответствующие фильтры, например, поиск по карте и выбор жилья с бесплатной отменой бронирования.

В свою очередь, во вкладке «Поездки» собрана информация о путешествии, прогноз погоды на нужные даты и рекомендации мероприятий из «Яндекс Афиши».

Приложение, созданное в рамках проекта «Яндекс. Путешествия», доступно в Google Play и App Store.