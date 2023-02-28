Зазуля умирает от онкологии в полной нищете

Звезда сериала "След" Николай Зазуля находится в бедственном положении. Из-за того, что у него обнаружили рак, он все средства отдал на лечение, а теперь не в силах оплатить даже коммуналку.

В ноябре 2021 года актеру Николаю Зазуле диагностировали саркому.

2 курса химиотерапии привели к тому, что сейчас его лицо почернело, а работать он в таком состоянии не может.

На лечение у артиста денег уже нет. Он залез в долги. На похороны своего отца она занимал в коллекторской конторе.

Сейчас у него огромные долги за коммуналки, ему уже отключили электричество.

Даже на очередной курс терапии - 35 000 российских рублей, ему собирали поклонники.