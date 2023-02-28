Индусы редко разводятся: дело не в морали и традициях, а в деньгах

Развод в Индии дело дорогое, хлопотное и требующее серьезных оснований, поэтому расторгают брак официально редко.

Развод в индийском обществе порицается. Разведенной женщине почти невозможно вновь выйти замуж. Бывший муж обязан выплачивать жене содержание, до ее повторного вступления в брак. Это приводит к тому, что пары разъезжаются, но официально не разводятся.

В некоторых сельских районах люди даже не знают, что у них есть право на развод. Он может состояться по соглашению сторон, или через суд. Издержки судебного производства велики, и не все могут их себе позволить. Индийское общество небогато.

Основаниями для развода служат измена, отсутствие содержания со стороны мужа, исчезновение супруга на 2 года и более, принудительное вступление в брак в возрасте до 15 лет.