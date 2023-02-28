Армяне гостеприимный народ, и идти к ним в гости с пустыми руками не принято

В Армении для гостей хозяева готовят все самое лучшее, но будьте готовы ответить тем же.

В Армении трепетно относятся к приему гостей. Хозяева организуют целое застолье даже в рамках небольшого визита. Для армян это показатель вежливости и гостеприимства.

Гостю полагается приходить с подарками для дома и его хозяев. Это вопрос этикета по-армянски. Приходить с пустыми руками означает проявлять неуважение.

К вежливости армяне относятся с особым трепетом. На улице, если вы спросите дорогу, вам обязательно укажут направление, даже если человек сам его не знает. Отказать считается неприличным.

Любопытно еще и то, что традиционный армянский лаваш внесен в 2014 году в список наследия ЮНЕСКО.