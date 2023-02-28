Авербух отменил часть шоу Ледниковый период из-за болезни Костомарова

Продюсер проекта "Ледниковый период" на Первом канале Илья Авербух отменил часть шоу из-за болезни фигуриста Романа Костомарова.

Режиссер и продюсер программы "Ледниковый период" Илья Авербух объявил о частичной отмене телепроекта в связи с тяжелым состоянием Романа Костомарова, который является одним из ведущих фигуристов шоу.

Выступления ледового зрелища намечались в 25 российских городах, но в связи с заболеванием Костомарова, внесены значительные изменения.

Мероприятие, запланированное на 4 марта в Москве, отменено.

Авербух признался, что в таком душевном состоянии ни он, ни другие артисты не могут полноценно подготовиться к выступлениям.