Кирби: Украина сама должна определять, как для неё должна выглядеть победа

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью информагентству Bloomberg заявил, что США хотят, чтобы Украина победила, отметив, что Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа.

«Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — сказал представитель Белого дома.

Кирби добавил, что если киевский режим решит возобновить переговорный процесс с официальной Москвой, то политическое руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским будет определять предмет переговоров.

Кроме того, Джон Кирби выразил свою уверенность в том, что на данный момент Россия не демонстрирует усилий или желания добросовестно вести переговоры.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам для урегулирования конфликта на Украине.