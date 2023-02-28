Годовая инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2% с 6%

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции сообщил о том, что годовая инфляция в стране в феврале текущего 2023 года до 6,2% с 6% месяцем ранее.

Отмечается, что «этот небольшой рост инфляции» должен быть результатом ускорения роста цен на продукты питания и услуги.

За месяц потребительские цены выросли на 0,9% после +0,4% в январе.

Годом ранее, в феврале 2022 года, годовая инфляция во Франции составляла 3,6%.