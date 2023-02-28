Китаец узнал, что видел жену до знакомства только после свадьбы

Огромный сюрприз ждал мужчину, когда он разглядывал фотоснимки из альбома своей тещи.

Молодая китайская пара уже состояла в браке. У них подрастали милые близнецы. Счастливый отец недавно решил узнать, на кого из родных они больше похожи.

Для этого он залез в старый фотоальбом семьи своей супруги. И обомлел. На одном из фото была изображена его жена Сяо в возрасте 17 лет возле памятника в Циндао. А на заднем плане он обнаружил себя.

Оказалось, что взрослые привезли детей посмотреть достопримечательности. Тогда подростки не обратили друг на друга внимания. А встретились и влюбились только спустя несколько лет. В качестве символа предопределенности их любви супруги съездили к тому же памятнику, и сделали свежие совместные фото.