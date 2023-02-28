Филиппо: Европа должна активнее протестовать против вооружения Украины

28 февраля лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём аккаунте Twitter призвал жителей Европы активнее протестовать против вооружения Украины странами коллективного Запада.

«В мире множатся гигантские демонстрации за мир, против НАТО, против поставок оружия и против Третьей мировой войны! Везде они подвергаются цензуре со стороны средств массовой информации! Доказательство того, что повествование о мировой войне нам навязано! Поэтому мы должны увеличить усилия!», — написал французский политик.

Ранее акции в поддержку республик Донбасса и против накачивания оружием киевского режима прошли в нескольких французских городах.

Кроме того, тысячи людей вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя её закрытия и призывая к мирному урегулированию конфликта на Украине.