Туристам в фиолетовой одежде дают бесплатный доступ на три популярных фиолетовых острова в Южной Корее

В Южной Корее существует 3 фиолетовых острова для туристов, объединенных в одно арт-пространство.

На южнокорейских островах Пурпурный, Банвол и Бакджи ранее выращивали фиолетовый лук и картофель.

Потом в фиолетовый выкрасили мост. С 2019 года власти решили создать туристическую зону, и начали красить в фиолетовый все общественные объекты островов.

Сегодня фиолетовые острова посещают сотни тысяч туристов. Бронь номера в отеле будет стоить 50 тысяч вон. Это около 3 тысяч российских рублей.

Пешая экскурсия без ночевки обойдется в 160 российских рублей.

Билет действителен до 18 часов. Попасть на острова можно и бесплатно, если одеться в фиолетовые цвета или хотя бы захватить с собой фиолетовый зонтик.