Туристам в фиолетовой одежде дают бесплатный доступ на три популярных фиолетовых острова в Южной Корее
2023-02-28 12:55
В Южной Корее существует 3 фиолетовых острова для туристов, объединенных в одно арт-пространство.
На южнокорейских островах Пурпурный, Банвол и Бакджи ранее выращивали фиолетовый лук и картофель.
Потом в фиолетовый выкрасили мост. С 2019 года власти решили создать туристическую зону, и начали красить в фиолетовый все общественные объекты островов.
Сегодня фиолетовые острова посещают сотни тысяч туристов. Бронь номера в отеле будет стоить 50 тысяч вон. Это около 3 тысяч российских рублей.
Пешая экскурсия без ночевки обойдется в 160 российских рублей.
Билет действителен до 18 часов. Попасть на острова можно и бесплатно, если одеться в фиолетовые цвета или хотя бы захватить с собой фиолетовый зонтик.
Опубликовано: Эльза Ли