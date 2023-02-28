Принц Гарри солгал: доверитель его матери Дианы опроверг версию, будто тот подарил ее кольцо старшему брату

В скандальной книге герцога Сассекского находят нестыковки. Остается понять: зачем автор допускает такие неточности.

В книге принца Гарри "Запасной", всплыло много откровений. Например, он написал в Twitter о знаменитой истории, связанной с кольцом их матери Дианы.

По словам автора скандального издания, вопреки расхожему утверждению, на самом деле он не дарил старшему брату принцу Уильяму это кольцо.

Я никогда не дарил Вилли это кольцо, потому что оно было не моим, чтобы дарить. У него оно уже было. Он попросил об этом после смерти мамы, и я был счастлив отпустить его, - написано в книге.

Однако бывший королевский дворецкий Дианы Пол Баррелл заявил, что это не так, и Гарри действительно подарил Уильяму кольцо их матери - чтобы Кейт Миддлтон надела его, когда "однажды станет королевой".

Он рассказал, что в юности Гарри и Уильям выбирали украшения из коллекции своей матери. Гарри попросил легендарное обручальное кольцо с сапфиром, в то время как Уильям выбрал часы Cartier.

Баррелл уточнил, что Гарри якобы отдал кольцо своему брату перед их ссорой.

К слову, Баррелл работал на Диану почти десять лет: с 1987 года до ее смерти в 1997 году. 20 лет назад он он выпустил спорную книгу под названием "Королевский долг" и был обвинен в краже вещей из поместья Дианы.

После того, как он признался королеве Елизавете II, что взял несколько сувениров на память, дело было прекращено.