Барни Мэттисон, написавший сценарии к таким популярным мультфильмам, как Мулан и Король лев, умер в 87 лет

Сценарист мультфильмов "Мулан" "Король лев" Барни Мэттисон скончался в 87 лет.

Сценариста Барни Мэттинсон не стало в 87 лет.

Он написал сценарии к таким известным мультипликационным фильмам, как "Мулан", "Король Лев" и "Алладин".

Ныне покойный являлся последним штатным работником знаменитой киностудии "Walt Disney", где он творил еще при жизни Уолта Диснея.

Также Мэттисона знают по таким проектам, как "Тарзан", "Покахонтас", "Красавица и чудовище", "Горбун из Нотр-Дама".