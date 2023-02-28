Барни Мэттисон, написавший сценарии к таким популярным мультфильмам, как Мулан и Король лев, умер в 87 лет
2023-02-28 13:16
Сценарист мультфильмов "Мулан" "Король лев" Барни Мэттисон скончался в 87 лет.
Сценариста Барни Мэттинсон не стало в 87 лет.
Он написал сценарии к таким известным мультипликационным фильмам, как "Мулан", "Король Лев" и "Алладин".
Ныне покойный являлся последним штатным работником знаменитой киностудии "Walt Disney", где он творил еще при жизни Уолта Диснея.
Также Мэттисона знают по таким проектам, как "Тарзан", "Покахонтас", "Красавица и чудовище", "Горбун из Нотр-Дама".
Опубликовано: Наталья Гончарова