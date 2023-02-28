Пушилин: российские войска обязательно освободят Красный Лиман в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» выразил свою уверенность в том, что российские войска обязательно освободят город Красный Лиман от гнёта киевского режима.

«У нас в поле зрения сейчас Красно-Лиманское направление, для нас очень болезненно было, когда мы вынуждены были оставить [Красный Лиман]. Но мы вернемся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами», — сказал Пушилин.

Временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики отметил, что шаги для освобождения Красного Лимана в обозримом будущем будут предприняты служащими Вооружённых сил Российской Федерации.