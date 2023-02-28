Экс-супруга Нарцисса Калачева выступит с копией покойного певца в цифровом формате на территории Луганска

Валерия Калачева отправится в зону спецоперации, где споет с цифровой копией ее покойного бывшего мужа Пьера Нарцисса.

Экс-супруга покойного камерунского исполнителя Пьера Нарцисса Виктория Калачева сообщила, что едет в Луганск с целой программой с привлечением балета.

Интересен тот факт, что композиции "для двоих" артистка намерена петь с цифровой копией усопшего Нарцисса.

Так Калачева надеется придать военнослужащим России сил сражаться в интересах родного государства.