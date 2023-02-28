Эксперты назвали симптомы, которые могут стать предвестниками внезапной остановки сердца
В списке тревожных явлений внезапный обморок, очень быстрое сердцебиение без особых на то причин. Сюда же нужно добавить сильные боли в груди.
Внезапная остановка сердца — это внезапное прерывание всей сердечной деятельности в связи с нерегулярным сердечным ритмом, сообщает Супер.ру.
Без немедленного лечения это явление может привести к смерти. Медики американской клиники Майо уточняют:
Внезапная остановка сердца — не то же самое, что и сердечный приступ. Сердечный приступ происходит при блокировке притока крови к части сердца.
Внезапная остановка сердца с закупоркой не связана. Но сердечный приступ при этом может изменить электрическую активность сердца, которая приводит к его внезапной остановке.
Какие симптомы можно считать предвестниками трагедии? Эксперты Майо перечислили их. В списке тревожных явлений - внезапный обморок, очень быстрое сердцебиение без особых на то причин.
Сюда же нужно добавить сильные боли в груди, головокружение, одышку, туман в голове, тошноту и рвоту.
При таких симптомах нужно безотлагательно обратиться к врачу: во избежание трагедии при риске внезапной остановки сердца нельзя терять ни секунды.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Храмова Оксана
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