Эксперты назвали симптомы, которые могут стать предвестниками внезапной остановки сердца

В списке тревожных явлений внезапный обморок, очень быстрое сердцебиение без особых на то причин. Сюда же нужно добавить сильные боли в груди.

Внезапная остановка сердца — это внезапное прерывание всей сердечной деятельности в связи с нерегулярным сердечным ритмом, сообщает Супер.ру.

Без немедленного лечения это явление может привести к смерти. Медики американской клиники Майо уточняют:

Внезапная остановка сердца — не то же самое, что и сердечный приступ. Сердечный приступ происходит при блокировке притока крови к части сердца. Внезапная остановка сердца с закупоркой не связана. Но сердечный приступ при этом может изменить электрическую активность сердца, которая приводит к его внезапной остановке.

Какие симптомы можно считать предвестниками трагедии? Эксперты Майо перечислили их. В списке тревожных явлений - внезапный обморок, очень быстрое сердцебиение без особых на то причин.

Сюда же нужно добавить сильные боли в груди, головокружение, одышку, туман в голове, тошноту и рвоту.

При таких симптомах нужно безотлагательно обратиться к врачу: во избежание трагедии при риске внезапной остановки сердца нельзя терять ни секунды.