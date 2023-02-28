Корчаго заявил, что Дронов может лишиться свободы на 5 лет из-за обвинений в радикализме

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) попал в очень неприятную историю. Исполнителя обвиняют в радикализме из-за его песни "Я - русский". Юрист Евгений Корчаго предупредил, что за это артист может "загреметь" в тюрьму на 5 лет.

Дело в том, что на SHAMAN написал заявление земляк исполнителя - житель Тульского региона, обвиняя его в экстремизме.

Заявитель утверждает, что своей композицией "Я - русский" артист способствует разжиганию ненависти на почве межнациональной розни в РФ.

Певцу пришлось писать объяснительную, адресованную МВД Тульской области.

Адвокат Евгений Корчаго не думает, что объяснения знаменитости будет достаточно. По мнению юриста, SHAMAN может сесть в тюрьму на 5 лет, если докажут, что он виновен в том, что ему вменяют.