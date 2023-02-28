Молодая избранница Пьехи Здорик поделилась фото в бикини в соцсетях, очаровав поклонников
2023-02-28 13:50
Актриса Ника Здорик состоит в романтических отношениях с исполнителем Стасом Пьехой. Когда подписчики артистки увидели ее фото в бикини, то поняли, чем она очаровала артиста.
Возлюбленная певца Стаса Пьехи, актриса Ника Здорик решила похвастаться фигурой, выложив в соцсетях свое фото в бикини.
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Артистка сфотографировалась в модном черном купальнике, выгодно подчеркнувшем ее точеную фигуру.
Примечательно, что Пьеха старше своей девушки на 21 год.
Никаких комментариев по поводу того, что они вместе, знаменитости не делали.
Опубликовано: Наталья Гончарова