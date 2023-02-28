Молодая избранница Пьехи Здорик поделилась фото в бикини в соцсетях, очаровав поклонников

2023-02-28 13:50

Актриса Ника Здорик состоит в романтических отношениях с исполнителем Стасом Пьехой. Когда подписчики артистки увидели ее фото в бикини, то поняли, чем она очаровала артиста.

Возлюбленная певца Стаса Пьехи, актриса Ника Здорик решила похвастаться фигурой, выложив в соцсетях свое фото в бикини.

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    Артистка сфотографировалась в модном черном купальнике, выгодно подчеркнувшем ее точеную фигуру.

    Примечательно, что Пьеха старше своей девушки на 21 год.

    Никаких комментариев по поводу того, что они вместе, знаменитости не делали.

Опубликовано: Наталья Гончарова