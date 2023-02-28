Котова вынуждена была сама принять роды у своей собаки Кики
Экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова попала в чрезвычайную ситуацию. Артистка вынуждена была принять роды у своего домашнего питомца - собаки породы мальтипу.
Экс-солистка популярного музыкального коллектива "ВИА Гра" Татьяна Котова очутилась в чрезвычайных обстоятельствах.
Знаменитости пришлось принимать роды у своей любимицы Кики - собачки породы мальтипу.
Когда стало известно, что животное вот-вот родит, Котова обзвонила все ветеринарные клиники, но ей ответили, что специалисты могут прибыть не ранее 2, 5 - 3 часов.
В итоге Татьяна приняла роды сама, к чему была готова, так как заранее изучила, как это делается.
3 мальчика и 2 девочки - вот результат стараний знаменитостости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Храмова Оксана
Женщина, обвиняемая в похищении питомцев Леди Гаги, подает на нее в суд на вознаграждение в размере 500 000 долларов
Дженнифер Макбрайд была одной из пяти соответчиков, обвиняемых в краже ценных французских бульдогов в 2021 году. Райан Фишер, выгуливающий собаку Леди Гаги, был ранен выстрелом.Подробнее...
-
-