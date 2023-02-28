Котова вынуждена была сама принять роды у своей собаки Кики

Экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова попала в чрезвычайную ситуацию. Артистка вынуждена была принять роды у своего домашнего питомца - собаки породы мальтипу.

Экс-солистка популярного музыкального коллектива "ВИА Гра" Татьяна Котова очутилась в чрезвычайных обстоятельствах.

Знаменитости пришлось принимать роды у своей любимицы Кики - собачки породы мальтипу.

Когда стало известно, что животное вот-вот родит, Котова обзвонила все ветеринарные клиники, но ей ответили, что специалисты могут прибыть не ранее 2, 5 - 3 часов.

В итоге Татьяна приняла роды сама, к чему была готова, так как заранее изучила, как это делается.

3 мальчика и 2 девочки - вот результат стараний знаменитостости.