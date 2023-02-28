В период с 28 февраля по 3 марта в Беларуси проверят готовность тербороны
Министерство обороны Республики Беларусь в официальном Tg-канале сообщила о том, что в период с 28 февраля по 3 марта в стране проверят уровень подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск.
Отмечается, что данная проверка проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2023 году.
В течение четырёх дней во всех административных районах Беларуси будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов, проверки наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств.
Существенное значение во время данных мероприятий будет уделено подготовке военнообязанных, которым в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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