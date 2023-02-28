Пьеха высказался о том, как скоро его бабушка Эдита выйдет на сцену

Певец Стас Пьеха рассказал о том, как чувствует себя его бабушка и коллега по сцене Эдита Станиславовна и какие у нее планы на будущее.

Исполнитель Стас Пьеха рассказал, что после последнего обследования его 86-летняя бабушка и коллега Эдита Пьеха чувствует себя намного лучше.

Именитая артистка сейчас много читает и смотрит телевизор, проводя большую часть времени в своей комнате.

По словам внука, Эдита Станиславовна очень расстраивается из-за того, что сил на выступления у нее не хватает.

Стас выразил надежду, что его родственница воспрянет духом в 90 лет и выйдет на сцену.