Пригожин сообщил, что на продюсирование Носкова потратил 3 000 000 долларов и прогорел
2023-02-28 14:39
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожина назвал сумму, которую потратил на исполнителя Николая Носкова.
Иосиф Пригожин рассказал, что сотрудничество с певцом Николаем Носковым стоило ему 3 000 000 долларов.
Такую сумму музыкальный деятель потратил на запись песен, клипов артиста. Вложенные средства не отбились, так как сначала исполнитель "удалился" в Тибет, а после его разбил инсульт.
Пригожин признался, что не стал раздувать из этого скандал, но "факт остается фактом".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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