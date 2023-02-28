Пригожин сообщил, что на продюсирование Носкова потратил 3 000 000 долларов и прогорел

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожина назвал сумму, которую потратил на исполнителя Николая Носкова.

Иосиф Пригожин рассказал, что сотрудничество с певцом Николаем Носковым стоило ему 3 000 000 долларов.

Такую сумму музыкальный деятель потратил на запись песен, клипов артиста. Вложенные средства не отбились, так как сначала исполнитель "удалился" в Тибет, а после его разбил инсульт.

Пригожин признался, что не стал раздувать из этого скандал, но "факт остается фактом".