Женщина, обвиняемая в похищении питомцев Леди Гаги, подает на нее в суд на вознаграждение в размере 500 000 долларов

Дженнифер Макбрайд была одной из пяти соответчиков, обвиняемых в краже ценных французских бульдогов в 2021 году. Райан Фишер, выгуливающий собаку Леди Гаги, был ранен выстрелом.

Дженнифер Макбрайд,обвиняемая в связи с кражей ценных французских бульдогов Леди Гаги, которые были похищены под дулом пистолета в Голливуде, подала в суд на певицу за то, что ей было отказано в награде в размере 500 000 долларов.

В декабре Макбрайд не признала себя виновной в получении украденного имущества в связи с кражей.

Теперь она обвиняет Леди Гагу в нарушении контракта, мошенничестве с помощью ложных обещаний и мошенничестве путем введения в заблуждение за то, что она не выплатила ей вознаграждение в размере 500 000 долларов.

​В дополнение к денежному вознаграждению Макбрайд требует возмещения ущерба в размере не менее 1,5 миллионов долларов, а также неуказанного общего ущерба в восьмистраничной жалобе, поданной в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Макбрайд утверждает, что Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, объявила о вознаграждении в полмиллиона долларов через средства массовой информации и в своих аккаунтах в социальных сетях.

Макбрайд утверждает, что она имела право на вознаграждение за то, что доставила собак в полицейский участок Олимпийского сообщества Лос-Анджелеса через два дня после их похищения.

В иске утверждается, что Леди Гага никогда не собиралась выплачивать вознаграждение.

Вместо этого правоохранительные органы задавали Макбрайд вопросы о возвращении бульдогов.

Макбрайд, по словам полиции, сообщила, что нашла собак и ответила на электронное письмо с просьбой вернуть их.

Однако женщина была обвинена по одному пункту обвинения в пособничестве и получении украденного имущества.

В декабре она не оспаривала обвинение в получении украденного имущества.

Заместитель окружного прокурора округа Лос-Анджелес Мишель Ханиси заявила, что любая выплата по иску будет считаться возмещением ущерба Леди Гаге.

Певица вместе со своим раненым выгульщиком собак стали жертвами преступления.

Из доказательств, представленных в суде, было ясно, что мисс Макбрайд знала, что собаки были украдены в результате жестокого ограбления, в результате которого Райан Фишер был тяжело ранен.

Из доказательств также стало ясно, что Макбрайд знала по крайней мере двух ее сообщников в течение многих лет.

Если Леди Гага понесет финансовые потери, выплатив это вознаграждение, она будет квалифицироваться как жертва преступления по законам Калифорнии.

По закону она может требовать возмещения ущерба в суде от каждого ответчика по делу.

Ханиси добавила, что если бы Леди Гага публично не признала, что собаки принадлежат ей, и не предложила вознаграждение, собаки, скорее всего, оказались бы на племенном заводе.

Она отметила, что Макбрайд все еще находится на официальном испытательном сроке и все еще находится под юрисдикцией суда.