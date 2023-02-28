Васильев рассказал, как увидел в продавщице фруктов Водяновой звезду подиума

Звезде мирового подиума Наталье Водяновой сегодня, 28 февраля 2023 года, исполняется 41 год. Начинала знаменитость в качестве продавщицы фруктов на рынке.

Считается, что именно фотограф Алексей Васильев подарил миру модель Наталью Водянову, покорившую мировой подиум.

Васильев, известный как охотник за новыми лицами, заметил 17-летнюю красавицу, которая продавала фрукты на рынке, чтобы прокормить семью.

Он увидел в нижегородской девушке перспективную модель. Сегодня Водяновой исполнился 41 год.