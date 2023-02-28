Фестиваль, посвященный картине Брат-2 пройдет без групп Би-2 и Сплин, которых убрали с афиши
2023-02-28 15:08
Фестиваль, посвященный легендарному фильму режиссера Алексея Балабанова "Брат-2" состоится в Москве 4 марта. Мероприятие пройдет без участия групп "Би-2" и "Сплин".
Фестиваль, посвященный легендарному "Брату-2", будет проходить 4 марта на "Musiс Media Dome" в российской столице на протяжении целых 4 часов.
Участниками мероприятия будут Вячеслав Бyтусов, Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Сергей Бобyнец, Настя Полева, коллектив "Маша и Медведи".
Вести вечер будут Ирина Салтыкова, которая засветилась в фильме, сыграв рол камео, и солист "АyкцЫона" Олег Гаркуша.
Композиции "Би-2" и "Сплин", которые звучали в "Брате-2" зрителям услышать на концерте не удастся.
Организаторы отказались комментировать это, просто убрав известные группы с афиши.
Опубликовано: Наталья Гончарова