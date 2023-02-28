Пинк опечалена, что ее комментарии Кристины Агилеры попали в заголовки газет

Пинк говорит, что она "опечалена и разочарована" после того, как ее комментарии Кристины Агилеры попали в заголовки газет.

Пинк расстроена тем, что ее комментарии о Кристине Агилере затмевают ее последний альбом.

43-летняя музыкантка "Trust Fall" поделилась в Instagram своим разочарованием по поводу того, что люди сосредоточились на ее реакции на то, что она якобы "затеняет" ее коллегу-певицу "Lady Marmalade", вместо того, чтобы говорить о ее текущей работе.

"Я так опечалена и разочарована рассказами прессы о моем альбоме Trustfall", - начала она свою подпись рядом с красочным селфи, позирующим с 6-летним сыном Джеймсоном. (Она также делит 11-летнюю дочь Уиллоу с мужем Кэри Хартом.)

"Хотя часть ответственности лежит на мне, и на моей неспособности лгать, и на моей сверхъестественной способности делиться — мое настоящее разочарование заключается в том, что искусство никогда не может быть в центре внимания, когда ты женщина".