Пинк опечалена, что ее комментарии Кристины Агилеры попали в заголовки газет
Пинк говорит, что она "опечалена и разочарована" после того, как ее комментарии Кристины Агилеры попали в заголовки газет.
Пинк расстроена тем, что ее комментарии о Кристине Агилере затмевают ее последний альбом.
43-летняя музыкантка "Trust Fall" поделилась в Instagram своим разочарованием по поводу того, что люди сосредоточились на ее реакции на то, что она якобы "затеняет" ее коллегу-певицу "Lady Marmalade", вместо того, чтобы говорить о ее текущей работе.
"Я так опечалена и разочарована рассказами прессы о моем альбоме Trustfall", - начала она свою подпись рядом с красочным селфи, позирующим с 6-летним сыном Джеймсоном. (Она также делит 11-летнюю дочь Уиллоу с мужем Кэри Хартом.)
"Хотя часть ответственности лежит на мне, и на моей неспособности лгать, и на моей сверхъестественной способности делиться — мое настоящее разочарование заключается в том, что искусство никогда не может быть в центре внимания, когда ты женщина".
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"Тот факт, что я записала один из самых красивых альбомов с самыми красивыми людьми, пела изо всех сил, сделала себя совершенно уязвимой — одиннадцать альбомов, распродавала стадионы, растила хороших детей, постоянно нанимала сотни хороших, трудолюбивых людей, единственное, о чем они спрашивают тебя снова и снова, этоглупая вражда с двадцатых годов ", - продолжила она.
Опубликовано: Антон Райт