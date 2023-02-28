Гаврилов признался, чем его утомил его персонаж Гоша в сериале Универ
2023-02-28 15:29
Актер Алексей Гаврилов признался, почему Гошу в сериале "СашаТаня" зрители больше не увидят.
Известный актер Алексей Гаврилов стал участником "ОтЛичной жизни", пояснив, по какой причине его персонаж Гоша Рудковский больше не появляется в телепроекте "СашаТаня".
Артист заявил, что герой утомил его своим легкомыслием и стремлением к праздному времяпровождению.
Гаврилов отказался от роли, понимая, что Гоша подает плохой пример молодежи, которая смотрит сериал, Актер несет ответственность за то, что "творят" его экранные персонажи.
Опубликовано: Наталья Гончарова