Гаврилов признался, чем его утомил его персонаж Гоша в сериале Универ

Актер Алексей Гаврилов признался, почему Гошу в сериале "СашаТаня" зрители больше не увидят.

Известный актер Алексей Гаврилов стал участником "ОтЛичной жизни", пояснив, по какой причине его персонаж Гоша Рудковский больше не появляется в телепроекте "СашаТаня".

Артист заявил, что герой утомил его своим легкомыслием и стремлением к праздному времяпровождению.

Гаврилов отказался от роли, понимая, что Гоша подает плохой пример молодежи, которая смотрит сериал, Актер несет ответственность за то, что "творят" его экранные персонажи.