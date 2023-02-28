Рэпера Кодака Блэка арестовали после того, как у него был получен положительный результат теста на фентанил

Во Флориде выдан ордер на арест рэпера Кодака Блэка под залог по делу о наркотиках после того, как тест дал положительный результат на фентанил.

Тестирование потребовалось в рамках предварительного освобождения рэпера под залог по делу, в котором утверждается, что он торговал оксикодоном.

Его освобождение было отменено в рамках ордера на арест.

Сотрудники дорожной полиции Флориды заявили, что обнаружили 31 таблетку оксикодона в его автомобиле.

В июле прошлого года полиция остановила машину из-за тонированных стекол и решила ее проверить.

Блэк, чье место жительства указано как Мирамар, штат Флорида, не признал себя виновным.

Оксикодон и фентанил являются синтетическими опиоидами, и оба могут быть законными, если их прописать или должным образом вводить в медицинских учреждениях.

Незаконный фентанил, который, как говорят, во много раз сильнее героина, наводнил американо-мексиканскую границу и широко упоминается как причина передозировок в США.

В последние годы Блэк был объектом пристального внимания полиции.

Он был арестован по обвинению в незаконном проникновении на территорию Помпано-Бич, штат Флорида, в канун Нового 2022 года. Прокуратура отказалась выдвигать обвинения.

Несколько недель спустя Блэк был ранен в результате стрельбы возле ночного клуба в Лос-Анджелесе.

Брэдфорд Коэн, адвокат Блэка, сказал, что Блэк пришел на помощь человеку, который стал объектом неспровоцированного нападения, когда он был ранен в ногу выстрелом.

В 2019 году рэпер был приговорен к 3 с половиной годам федеральной тюрьмы за ложную информацию, предоставленную правительству о необходимых документах на огнестрельное оружие.

В 2020 году президент Дональд Трамп смягчил оставшуюся часть приговора, осталось около половины.

Блэк стал известным филантропом в Южной Флориде.

Музыкант оплачивал обучение в колледже для детей двух убитых агентов ФБР, покрывал расходы на похороны полицейского в Южной Каролине.

Также он перечислил 100 000 долларов юридической школе Нова-Юго-Восточного университета в память о жертве стрельбы в средней школе Марджори Стоунман Дуглас.

Песня Кодака Блэка "Super Gremlin" была лучшим треком в чарте Billboard Hot 100 в прошлом году.