Счет жертв землетрясения в Турции и Сирии уже выше 50 000 человек
2023-02-28 17:55
Более 50 000 человек погибли в Турции и Сирии в результате землетрясения 6 февраля, сообщает AFP со ссылкой на турецкие и сирийские службы.
Согласно отчету, составленному во вторник на основе перекрестных проверок из нескольких источников, число погибших в Сирии составляет 5 951 человек.
Последние данные о погибших в Турции были предоставлены в воскресенье Турецким общественным агентством по ликвидации последствий стихийных бедствий (Afad).
Число жертв с турецкой стороны составляет 44 374 человека.
Опубликовано: Тарас Медведев