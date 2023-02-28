Литва настаивает на новых санкциях против российской атомной отрасли

Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на далеко идущих мерах даже после десятого пакета санкций ЕС против российской экономики.

«Мы будем продолжать напирать. Будут пакеты одиннадцать и двенадцать. Мы не будем сидеть сложа руки», — заявил Науседа в интервью агентству BNS на литовском курорте Паланга на Балтийском море.

Он предлагает в частности ввести ограничительные меры против российской госкомпании «Росатом» и российской атомной отрасли.

Ранее в десятом пакете европейских санкций, принятых на прошлой неделе, были ограничены внешнеэкономические возможности ряда кредитно- финансовых структур.