Низкорослость китайцев это миф, взятый из прошлого, когда у них было мало еды

Принято считать, что все китайцы небольшого роста, а у девушек обязательно будет маленькая ножка: это не более чем миф.

Европейцы уверены, что большинство китайцев обязательно будут маленького роста. Доля истины в этом есть, но только доля. Самый высокий человек Бао Сишунь ростом 236 сантиметров родом именно из Китая. Репутация низкорослого народа закрепилась за китайцами в связи с их прошлым.

В прежние времена в рационе жителей Поднебесной было очень мало животного белка. Из-за этого они вырастали до небольшого роста и были худыми. Сегодня, когда еды достаточно, китайцы имеют стандартный средний рост. В последнее время наметилась проблема с лишним весом в этой стране.

Аналогично мифом будет и то, что у китаянок обязательно маленький размер ноги. Он распространился в прошлом, когда у знатных семей было принято ломать и бинтовать девочкам ступни, из-за чего они были 15-20 сантиметров, и женщина впоследствии не могла сама ходить.