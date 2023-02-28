Российское правительство отказалось легализовать частные военные компании

Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме РФ, сообщил, что правительство не согласилось легализовать частные военные компании.

По его словам, соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение кабмина почти год назад, но ответ поступил только сейчас.

Миронов пояснил, что в правительстве назвали причиной отказа запрет деятельности, направленной на смещение российского конституционного строя.

Он считает, что аргументы правительства безосновательны, поскольку данная статья не имеет никакого отношения к ЧВК.