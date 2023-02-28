Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
2023-02-28 19:26
Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».
«Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», — говорится в документе, текст которого размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что решение о возобновлении участия России в договоре о ядерном оружии с США будет приниматься президентом.
Данный федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования.
Опубликовано: Диана Мудреченко