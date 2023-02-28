В Евросоюзе запретили установку TikTok на телефоны госслужащих

Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что в институтах ЕС введен запрет на установку TikTok на рабочие смартфоны служащих.

Причиной запрета китайского приложения послужили соображения кибербезопасности. Запрет распространяется и на другие служебные устройства.

Вместе с тем служащие институтов Евросоюза могут устанавливать TikTok на свои личные смартфоны.

В Еврокомиссии отмечают, что спецслужбы Китая могут использовать TikTok для получения доступа к закрытой информации.