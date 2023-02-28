В Евросоюзе запретили установку TikTok на телефоны госслужащих
Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что в институтах ЕС введен запрет на установку TikTok на рабочие смартфоны служащих.
Причиной запрета китайского приложения послужили соображения кибербезопасности. Запрет распространяется и на другие служебные устройства.
Вместе с тем служащие институтов Евросоюза могут устанавливать TikTok на свои личные смартфоны.
В Еврокомиссии отмечают, что спецслужбы Китая могут использовать TikTok для получения доступа к закрытой информации.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Диана Мудреченко
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».Подробнее...
-