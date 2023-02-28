Tesla приостанавливает запуск бета-версии с полным автономным управлением после массового отзыва

Tesla заявляет, что временно прекратила выпуск своей полностью автономной бета-версии системы помощи водителю после отзыва, который затронул почти 363 000 автомобилей.

В заявлении на веб-сайте автопроизводителя Tesla говорится, что пауза повлияет на клиентов, которые выбрали бета-версию FSD, но еще не получили обновление программного обеспечения для функции стоимостью 15 000 долларов. Несмотря на это, его все равно можете выбрать на веб-сайте Tesla.

Из заявления автопроизводителя:

До тех пор, пока не будет доступна версия программного обеспечения, содержащая исправление, мы приостановили выпуск бета-версии FSD для всех, кто зарегистрировался, но еще не получил версию программного обеспечения, содержащую бета-версию FSD.

Национальная администрация безопасности дорожного движения заявила, что бета-версия FSD может позволить Tesla, оснащенной программой, действовать “незаконным или непредсказуемым образом”, что может привести к повышенному риску аварии.

Агентство намекнуло на тот факт, что бета-версия FSD может привести к тому, что автомобиль будет проезжать прямо через перекрестки, находясь на полосе только для поворота, проезжать перекресток со знаком "Стоп" и въезжать на перекресток во время постоянного желтого сигнала светофора без должной осторожности.

Отзыв распространяется на автомобили Model S и Model X с 2016 по 2023 год, с 2017 по 2023 год Model 3 и с 2020 по 2023 год Model Y, оснащенные бета-версией FSD.

Автопроизводитель заявил, что эфирное обновление устранит проблему в программировании “в ближайшие недели”.

Можно с уверенностью предположить, что в этот момент пауза в запуске бета-версии с полным автономным управлением будет снята.