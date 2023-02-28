Genesis отзывает 65 000 автомобилей из-за взрывающихся преднатяжителей ремней безопасности
Более 65 000 автомобилей Genesis G80, GV60, GV70 и GV80 отзываются из-за взрывоопасных преднатяжителей ремней безопасности.
По оценкам Genesis, только один процент отозванных автомобилей на самом деле содержит неисправные детали, но наихудший сценарий здесь —шрапнель на уровне шеи - лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.
В случае аварии преднатяжители ремней безопасности выполняют простую задачу: устраняют любую слабину ремня, притягивая вас к сиденью.
При столкновении, где важны миллисекунды, эту работу нужно выполнять как можно быстрее - невероятно быстро.
Но здесь, похоже, Hyundai столкнулся с ситуацией Takata: полезная внутренняя взрывчатка, ставшая, возможно, смертельным клеймором в аварии.
Интересно, что исправление от Genesis - это не замена преднатяжителя ремней безопасности.
Согласно документам, поданным в Национальное управление безопасности дорожного движения, вместо этого компания “закрепит преднатяжители ремней безопасности колпачком”.
Похоже, Genesis сосредоточена на том, чтобы шрапнель не попадала на пассажиров, что является разумным шагом, хотя и хуже, чем просто полное устранение шрапнели.
Пострадавшие автомобили включают Genesis G80 2021-2023 годов выпуска, 2023 GV60, 2022-2023 GV70 и 2020-2023 GV80 2021-2023 годов выпуска.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Ангелина Крент
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