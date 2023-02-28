VinFast снижает цены аренды для первых клиентов более чем на 50 процентов

Несмотря на то, что ни один электромобиль VinFast еще не попал в руки покупателей в США, вьетнамский автопроизводитель уже резко снижает цены на аренду.

Агентство Рейтер сообщает, что первые клиенты в Калифорнии увидят снижение цен на аренду более чем на 50 процентов на автомобили, которые должны быть доставлены в среду, 1 марта.

В начале 2023 года VinFast заявила, что 24-месячная аренда ее полностью электрического кроссовера VF8 будет стоить 599 долларов в месяц.

Но теперь на ее веб-сайте показано, что 24-месячная аренда обойдется людям в 399 долларов в месяц. Экономия еще не закончилась.

Vinfast сообщил людям в Калифорнии, которые уже внесли возвращаемый депозит на VF8, что их платежи теперь составят 274 доллара за 24 месяца.

В целом скидки варьируются от 54 процентов для покупателей из Калифорнии до 33 процентов для всех остальных.

Причина снижения цен не совсем неожиданная. Представитель VinFast сообщил агентству Рейтер в заявлении, что это было сделано “для того, чтобы оставаться конкурентоспособным с другими брендами”.

Производитель электромобилей Tesla из Остина, штат Техас, недавно снизил цены на некоторые из своих самых популярных автомобилей, чтобы воспользоваться новыми правилами, чтобы претендовать на налоговый кредит на электромобили в размере 7500 долларов США для автомобилей, построенных в США, и это вызвало небольшую ценовую войну в сфере электромобилей.

Автомобили, произведенные VinFast, не имеют права на получение кредита, поскольку они построены во Вьетнаме — месте, которое не является Соединенными Штатами.

Reuters сообщает, что автопроизводитель подал заявку на первичное публичное размещение акций в США и планирует построить сборочный завод в Северной Каролине — известном месте в Соединенных Штатах.

По данным Reuters, VF8 City Edition выпускается в комплектациях Eco и Plus. Eco - это цена в 399 долларов в месяц. Сделайте шаг к плюсу, и это будет стоить вам 513 долларов в месяц.

Независимо от того, какой уровень VF8 вы получите, ассортимент не будет впечатляющим. EPA оценивает модель Eco в 207 миль, а Plus - всего в 191 милю.