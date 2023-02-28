2 метода выращивания и время пересадки в грунт рассады томата

Теплица у нас есть, но поддерживать тёплую температуру отапливая её и устанавливать какое-либо дополнительное освещение мы не можем.

Помидоры любят у нас дома все, поэтому хочется иметь и как можно быстрее выкрашенные своею рукою, поскольку они не только боле здоровее с точки зрения химикатов, которые в них добавляют, но и на много вкуснее тех что мы покупаем. Когда надо посадить томаты чтобы получилась хорошая рассада, как это сделать правильно, чтобы как можно быстрее пересадить ее в теплицу и выращивать помидоры?

Когда сеять томаты, да и не только томаты но и почти все остальные растения, зависит от многих факторов: от места проживания, условий для выращивания, какая почва и очень много других. Например, для центральной полосы России лучшие время посадки рассады помидоров в неотапливаемую теплицу считается примерно 9-11 мая. До этого времени почва бывает достаточно прогрета, чтобы растения могли хорошо и правильно расти. Когда нужно посадить помидоры для рассады? Чтобы получить хорошую, не переросшую, и не доросшую, рассаду в возрасте 45 дней, сеять семена томатов (с недельным учетом на прорастание) нужно 19 марта.

Для теплиц лучше выбирать индетерминантный сорт и гибриды, рассаду которой садится в возрасте 60 дней. Это правильно, но объем грунта для такого типа растений должен быть не меньше 1 литра, а лучше всего до 5 литров. Нужное количество рассады сложно вырастить на балконе или подоконнике в горшках 0,2-0,5 л, поэтому в возрасте 45 дней рассаду томатов рекомендуется пересадить в теплицу.

Если вы высадите семена раньше это не значит что вы раньше получите спелые помидоры, может получиться так что томаты вы вообще не получите. Посеяв в январе-феврале, вы не сможете без дополнительного освещения получить хороший урожай поскольку, через 60-70 дней (это ещё возможно для томатной рассады) вам нужно будет высаживать томаты, но почва в теплице будет холодная. Рассада остается на подоконнике и томится ожидая когда её пересадят за это время она вытянется и перерастёт, что крайне отрицательно скажется на урожае, которого и вовсе может не быть.

Доказано что урожай определяется в первые недели формировани растения после пересадки. Если не сможете поддерживать теплоту и свет в теплице не торопитесь с высадкой. Мартовские посевы не только обгонят февральские, но и больше урожая принесут. Если вы не смогли пересадить томаты в середине марта, то можно помидоры посеять до середины апреля, но только скороспелые сорта или гибриды супердетерминантные.

Как правильно вырастить рассаду томатов. 2 метода выращивания

Дражированные (ярко окрашенные) семена, ничем обрабатывать не нужно. Необработанные семена нужно на 20 минут поместить в раствор Фитоспорина-М (приготовленный по инструкции). Промывать их после обработки тоже не нужно. После этого их можно подержать в растворе стимулятора роста и посеять в подготовленную почву на глубину около 1 см. от поверхности. Емкость обязательно накрыть плёнкой и поставить в тёплое место, но не слишком, чтоб не испортить семена.

Можно поступить и по-другому. Вырастив помидоры в пластиковых бутылках. На дно одной половин бутылки, разрезанной вдоль уложить несколько слоев туалетной бумаги. Смочить лучше всего слабым раствором стимулятора роста, но можно и тёплой водой. Семена сеять на расстояние. После чего поместив «конструкцию» в прозрачный пакет поставьте в теплое место. Каждый день необходимо проветривать смачивая туалетную бумагу при необходимости (переворачивая на другую сторону пакет).

Через несколько дней семена начнут прорастать. У них появятся корешки, стебельки и семядольные листики. Как только будет благоприятное время проростки нужно посадить в отдельные прозрачные стаканчики. Боле молодые растения могут в течение недели оставаться в мини-тепличке на увлажненной бумаге. Но не боле поскольку питательных веществ на рост настоящих листьев им будет не хватать.

Таким образом стебелек достаточно крепкий, как восковой, вы даже можете смело пересаживать рассажу держа ее за стебель. На корнях может остаться бумага или часть корешков, которая оборвется при рассаживании. Но ёмкость с дренажными отверстиями следует наполнить грунтом только до половины. Карандашом сделать углубление. Посадить проростки по семядольные листья (это самые нижние два листочка), следя за тем, чтобы корешки не заворачивались наверх, полить. Последующие 2-3 дня емкости с растениями разместить вдали от окна.

После чего вам нужно переставить емкости на светлый подоконник. Поливать по необходимости, под корень, можно организовать капельный полив. Когда стебель подрастет будет необходимость досыпать аналогичный грунт. Таким образом увеличивая коренную систему, поскольку корни начинают образовываться на стебле, оказавшемся под землей, (В ёмкостях больше 0,3 л может понадобиться 2 паза досыпать грунт).

Дальше уход обычный: поливы и пара подкормок. На ночь форточку желательно оставлять открытой для поступления свежего воздуха, но следите за температурой слишком большой потом холодного воздуха может повредить рассаде томатов. Вырастить рассаду таким образом, вы получите сильную корневую систему, которая в будущем поможет томатам сформировать сочные и мясистые плоды томатов.