Главные секреты выращивания крепкой рассады томатов

Крепкая и здоровая рассада – залог отменного урожая томатов. На самом деле вырастить ее не так уж сложно. Главное – обеспечить подходящие условия и должный уход.

Предпосевная подготовка призвана повысить всхожесть и энергию прорастания семян.

Посадочный материал томатов:

10-30 минут обеззараживают в темно-вишневом растворе марганцовки или хлоргексидине, промывают чистой водой;

4-6 часов замачивают в питательном растворе (например, на 1 л воды 1 ч. л. древесной золы/нитрофоски или стимулятор роста по инструкции);

оставляют на сутки в чистой воде температурой +24…+25°C);

24 ч выдерживают в холодильнике во влажном мешочке.

Однако многие производители продают уже обработанные семена – подготавливать их не нужно. Заранее осмотрите упаковку и найдите на ней соответствующие пометки.

Конечно, для посадки надо использовать только качественный посадочный материал с отличными сортовыми характеристиками. Именно такие семена томатов можно заказать в нашем магазине с доставкой во все регионы России, Беларусь и Казахстан.

Когда и во что сеять семена?

Важно правильно рассчитать сроки посева семян. Слишком слабая или переросшая рассада вряд ли принесет хороший урожай. Для этого от предполагаемой даты высадки отсчитывают назад:

40-50 суток для раннеспелых сортов;

55-60 суток для среднеспелых;

65-70 суток для позднеспелых.

Семена можно высевать сразу в индивидуальные горшочки. Но они занимают много места, поэтому удобнее использовать контейнеры, ящики и другие подходящие емкости высотой 8-10 см.

Почвосмеси для рассады покупают в магазинах или готовят самостоятельно. Например, из торфа, перегноя и дерновой земли в равных пропорциях. Для разрыхления добавляют немного перлита, вермикулита или речного песка. Чтобы сделать грунт питательным, на 10 л кладут по 1 ч. л. суперфосфата и сульфата калия, 2 ч. л. аммиачной селитры.

Семена высевают в бороздки глубиной не более 0,5 см через каждые 2-3 см. Расстояние между рядами – около 5 см. После этого их присыпают землей и увлажняют из пульверизатора. Емкости накрывают и убирают в теплое место (+22…+24°C) до прорастания.

Как ухаживать за всходами?

После появления всходов важно поддерживать оптимальную температуру:

в течение 7 дней +16…+18°C днем, +13…+15°C ночью;

далее +18…+20°C днем, +15…+16°C ночью.

Сеянцам обеспечивают световой день не менее 12 часов, поливают по мере подсыхания грунта. Если света недостаточно, количество поливов сокращают до минимума, иначе рассада вытянется.

В фазе 1-2 настоящих листов проводят пикировку. После нее сеянцы поливают теплой водой и притеняют, чтобы они быстрее укоренились. Через 10-12 дней растения начинают подкармливать комплексными удобрениями для рассады.

Примерно за 2 недели до высадки приступают к закалке томатов: снижают дневную температуру до +15…+17°C и выносят их на свежий воздух, постепенно увеличивая время.

Готовые к высадке растения должны иметь 8-12 хорошо развитых листьев и 1-2 сформировавшихся соцветия.