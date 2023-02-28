История граненого стакана и интересные факты

Этот вид посуды можно и сегодня встретить как в роскошном загородном особняке, на пикнике, в купе пассажирского поезда, так в деревенском, дачном доме, зимовье охотника.

История создания

Первая партия такой товарной продукции была выпущена 11.09.43 года в Гусь-Хрустальном, именно поэтому празднование «дня рождения граненого стакана» приурочено к этой дате.

Авторство идеи создания стакана с гранями приписывают известному архитектору Вере Мухиной, действительно занимавшейся в то время стеклом. Однако, никаких документальных подтверждений – набросков, эскизов, исполнительной документации, тем более технического задания от товарища Сталина, озабоченного тем что солдаты вынуждены пить воду, чай и водку из мятых жестяных кружек, не сохранилось.

Точно так же смешными кажутся псевдоисторические отсылки к Петру I, художнику Малевичу как заказчикам, изобретателям этого стеклянного раритета, так как они ничем не подкреплены, кроме досужих размышлений журналистов, копирайтеров, не жалеющих ради красивого словца ничего, никого.

Да, и было бы наивным считать, что до той поры никто не додумался изобрести граненый стакан. На самом деле такую посуду можно увидеть на картинах Веласкеса, Петрова-Водкина, на композиции-натюрморте Карла Фаберже.

Единственное, но важное отличие – все изображенные стаканы не имеют характерного верхнего ободка, присущего изобретению советских стекловаров.

Характеристики

Кроме ободка, объединяющего 16 граней, символизирующих, по мнению многих «интернет-экспертов», шестнадцать республик СССР, граненый стакан также обладал многими удивительными, часто мифологизированными параметрами:

В него ровно по 166, 6(в периоде) мл разливалась «на троих» поллитровка водки. На самом деле емкость стандартного граненого стакана – это 200 мл, а вот если разливать лимонад, пиво или что покрепче из емкости объемом 0, 5 л до «ободка», то на троих человек — это можно сделать практически поровну, никого не обидев.

Количество граней, которых у стаканов было исключительно 16 – это тоже миф, так выпускались партии посуды с 9, 12, 14, 20 гранями.

При производстве такого стакана, его, невзирая на название, никто не гранит, подобно алмазу, а просто штампуют из расплава стекла.

Четность числа граней также никогда не была сакральной или связанной с удешевлением, упрощением технологии производства, ведь изготавливались стаканы методами прессования, штамповки, для которой этот параметр не критичен.

Граненый стакан – это идеальная мера для кулинарных работ, ведь в нем точно помещается 200 мл жидкости, 50 г овсяной крупы, 100 г муки, 220 г поваренной соли, 180 г сахара. Да, эти факты являются правдой. Поэтому чаще всего, когда в рецептах мерой измерения указан стакан, то речь идет о граненой стеклянной посуде.

Хотя емкость стандартного стакана 200 мл, но стекловаренной промышленностью выпускались и стаканчики, рюмки объемом 50, 100 мл, стаканы 150, 250 мл. Ведь стандарты в данном случае это не догма, и ни один завод не упустит случай расширить ассортимент продукции.

Именно наличием граней, выполняющим функцию ребер жесткости, такие стаканы обязаны исключительной прочностью, даже при падении из рук, со стола, при мойке в угрожающих размеров и мощи посудомоечных машинах времен развитого социализма.

Залы общественных столовых, купе пассажирских поездов, кают-компании морских, речных судов, праздничные застолья, все эти непростые условия использования на практике были по силам только граненой посуде.

Крылатые выражения

С граненым стаканом связано довольно много поговорок, устойчивых выражений, появившихся с момента его появления, а затем во время эксплуатации народными массами в СССР, современной России:

«Искать правду на дне стакана» – это предаваться бесплодным хмельным размышлениям, не способным обычно помочь решить сложную проблему, а лишь ее реально усугубить.

«С разбитым стаканом» сравнивают не сложившиеся долгосрочные планы, мечты, а часто и саму жизнь.

«Без стакана не разберешься» – это о поиске решений в сложных жизненных ситуациях.

«Устаканится» – это надежда, что проблемы со временем сами чудесным образом или чьей-то помощью исчезнут.

«С днем граненого стакана» или приглашение отметить его, «сообразить на троих» – это чаще всего повод для совместного распития спиртных напитков с использованием этого знаменитого вида посуды.

Курьезное совпадение, но с 11.09.1911 года в Российской империи стали отмечать День трезвости, который с 1913 стал официально праздником, что поддерживался православной церковью. Правда, с приходом Советов этот праздник упразднили, поэтому до 2005 года, когда его снова реанимировали, запретить отмечать праздник граненого стакана могло только начальство и жены.

Благодаря верхнему диаметру стакана, почти достигающему 8 см, исключительно удобно нарезать кругляши из раскатанного теста, приготовленного для лепки пельменей, вареников. Конечно, это можно сделать и тонкостенными стаканами, фужерами, рюмками, но случайно оброненные со стола, они скорей всего разобьются, в отличие от граненого стакана, который чаше всего после падения просто покатится по полу.

Надо сказать, что этот очень крепкий, легко берущийся в руку предмет бытового обихода, из которого одинаково приятно пить колодезную воду, крепкий чай из стакана в латунном, мельхиоровом подстаканнике, крепкие спиртные напитки, никогда полностью не уходил из частных жилых домов, квартир многоэтажных зданий.