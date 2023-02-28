Причина, по которой у африканцев такие белые зубы

Вы, наверняка, думаете, что это всё из-за смуглой кожи: мол, на её фоне не только зубы, но и белки глаз кажутся светлее и ярче, чем они есть на самом деле.

Белоснежная улыбка жителей африканских стран – это, как правило, результат питания. Их рацион содержит гораздо больше натуральных продуктов, богатых жирорастворимыми витаминами, чем, скажем, рацион рядового европейца. Также африканцы знают меру сахару и блюдам с его повышенным содержанием. Они не часто употребляют в пищу фаст-фуд, полуфабрикаты и цветные напитки, способные не только изменить цвет, но и разрушить зубную эмаль.

Любопытно, но и наши далёкие предки тоже придерживались правил питания, схожих с африканскими, и тоже сохраняли зубы белыми и здоровыми на протяжении многих лет. Так что, если бы нам хотя бы отчасти удалось перенять их пищевые привычки, возможно, тоже сейчас могли бы похвастаться натуральными белыми и здоровыми зубами. Но, что уж теперь...

Однако правильное, здоровое питание - это лишь одна из причин, почему большинство африканцев являются обладателями белоснежных улыбок. Основной же секрет кроется в... мисваке. Мисвак - горчичное дерево или дерево зубных щеток, растущее в Малой Азии и Африке. На латыни название этого дерева звучит не менее прекрасно - Salvadora Persica, только вот в России его не встретить.

Да и к тому же, если не обладать определенными знаниями, и не поймёшь, что оно способно подарить белоснежную улыбку. Горчичное дерево также упоминается в Коране, поскольку чистка зубов мисваком для всех приверженцев ислама является Сунной (то есть обычным и привычным делом) , которую проповедовал пророк Мухаммед.

Но, на самом деле, религиозная принадлежность в данном вопросе не играет никакой роли. Все, и православные, и католики, и приверженцы ислама, хотят иметь (ну, или стараются) белые здоровые зубы. Поэтому мисвак - вещь, прямо скажем, универсальная... хоть и выглядит, на первый взгляд, подозрительно. Как правило, мисвак представляет собой небольшую ветку, 12-13 см в длину, диаметром около 5 мм. Она может быть и больше, а может быть и меньше - все зависит от вида и срока срезки. Однако величина никак не сказывается на действии мисвака.

Как же, собственно, работает мисвак? Африканцы, использующие его регулярно, начинают процесс чистки зубов с обгрызания коры с одного конца на сантиметр. Затем недолго держат его во рту, чтобы слюна немного размягчила древесину и можно было начать разгрызание. Сначала древесина поддается с трудом, а затем просто разделяется на волокна и превращается в своеобразную кисточку. Такой кисточкой можно чистить зубы до 1,5 недель или больше в зависимости от интенсивности использования.

Когда же она приходит в негодность и перестает отдавать активные вещества (это становится понятно по вкусу), использованную кисточку срезают ножом, и весь процесс создания новой повторяется снова. После использования кисточка из мисвака не моется и ничем не обрабатывается. Микробы на ней не размножаются, благодаря её антисептическим свойствам. А перед следующим использованием ее кончик нужно просто намочить.

В отличие от обычной зубной щётки (даже самой хорошей), которая при чистке захватывает сразу несколько зубов одновременно, палочка мисвака чистит каждый зуб в отдельности. Она также проникает в щели между зубами, а органические и минеральные вещества (их выделено более 25), содержащиеся в древесине, полируют поверхность зуба, уничтожая зубной налет и разрушая зубной камень.

Мисвак также отбеливает зубы, устраняет неприятный запах и при регулярном применении уничтожает бактерии, вызывающие кариес. Ну а доступность всех зубов зависит от размера палочки. Если она толстая и длинная, то с её помощью обработать задние коренные зубы или внутреннюю поверхность передних зубов будет затруднительно. Поэтому, чем короче и тоньше палочка, тем она мобильнее.