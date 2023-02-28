Ртуть - почему её запретили и где она по-прежнему применяется

Вспомните, как в детстве, грозя перед носом ртутным градусником, родители пугали нас опасностью, которую таит в себе этот предмет.

В Европе, например, хоть и отказались от ртутных градусников из-за их опасности для человека, саму ртуть же добывают больше, чем где бы то ни было в мире. А всё потому, что, несмотря на её общеизвестную опасность и токсичность, ртуть применялась и применяется по сей день во многих отраслях медицины и промышленности.

Но начну я, как и полагается, с самого начала. Итак, ртуть или , если на латыни, Hydrargyrum является элементом шестого периода периодической системы элементов Менделеева. Атомный номер ртути в таблице — 80, а относится она к подгруппе цинка.

Хотя многие называют ртуть металлом, это не совсем так. Ртуть - это переходный металл, который при комнатной температуре представляет собой тяжелую жидкость серебристо-белого цвета с чрезвычайно ядовитыми парами. К слову, в мире существует всего два химических элемента, которые при нормальных условиях находятся в жидком состоянии: бром и, собственно, ртуть.

Несмотря на то, что чисто визуально ртуть выглядит вполне безопасной и даже красивой (вспомните серебристые шарики из разбитого градусника), это впечатление ошибочно. На самом же деле ртуть выделяет ядовитые пары, которые при попадании в организм приводят не только к поражению легких, но и к другим, более серьёзным и зачастую необратимым последствиям.

Особенно опасна она на стадии внутриутробного развития. Да-да, ртуть способна проникать даже через плаценту! Именно поэтому по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ртуть входит в десятку основных веществ, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья человека.

Как я уже говорил выше, ртуть обладает очень токсичными парами, но не только. Раствор ртути не менее ядовит и опасен, поскольку при попадании в воду ртуть не только вызывает гибель микроорганизмов, но и остается в воде навсегда в виде, собственно, раствора. А дальше может произойти все, что угодно..."Отравленная" ртутью вода может, в конце концов, попасть в систему водоснабжения и нанести вред целому городу. К слову, для серьёзного отравления нужно совсем немного ртути.

И, кстати, о воде и о городе. В 1956 году несколько жителей японского города Минамата заболели странной болезнью. Она проявлялась в виде нарушений моторики и тактильных ощущений; у заболевших наблюдалось ухудшении зрения и слуха, речь становилась невнятной, а иногда доходило и до паралича.

Как впоследствии выяснилось, причиной возникновения этого странного недуга являлся сброс в местный залив (который тоже называется Минамата) отходов, в которых содержалась ртуть. Микроорганизмы, живущие в воде, перерабатывали ртуть и превращали её в метилртуть — опаснейшее вещество для центральной нервной системы человека. Ну а затем метилртуть попадал в рыбу, которую, собственно, и ели люди, проживающие рядом с заливом.

События в японском городе стали отправной точкой в процессе постепенного сокращения использования ртути во всем мире. А самым важным шагом стало подписание 10 октября 2013 года в японском городе Кумамото под эгидой ООН Минаматской конвенции от ртути. Это соглашение, названное в честь трагических событий в Минамате, подписали представители 128 стран мира, в том числе и России.

Ужасно всё это. Я сейчас о разрушительном действии ртути, конечно же. А ведь раньше ею даже лечились! Так, ещё несколько столетий назад, выпить стакан ртути здоровья ради было вполне себе нормальным явлением. Считалось, что тяжелая жидкость протолкнет все лишнее и расправит кишки.

А вплоть до 1967 года в СССР и до конца 1970-х годов в США ртуть активно применялась для лечения сифилиса, поскольку данное заболевание обладало высокой устойчивостью к другим препаратам. Правда, после такого лечения у людей выпадали волосы и нарушались другие функции организма, но зато от сифилиса не оставалось и следа. Ну а про зубные пломбы, в состав которых входила ртуть, я вообще молчу.

Сейчас, конечно, ничего подобного нет, поскольку весь цивилизованный мир знает, насколько опасна ртуть. Поэтому в медицине её использование ограничивается градусниками (и то в немногих странах) и в качестве консерванта для некоторых вакцин, но в минимальных дозах.

Другое дело промышленность - здесь ртуть применяется не сказать, что повсеместно, но во многих отраслях. Так, например, ртуть используют в высокоточных термометрах из-за её широкого диапазона рабочих температур. Или же при производстве люминесцентных ламп. Ртутные пары, которыми заполняются лампы, светятся в тлеющем разряде, излучая много ультрафиолетового света. Чтобы свет стал видимым, изнутри лампу покрывают люминофором, без которого лампа будет источником жесткого ультрафиолетового излучения.

Ртуть также применяется в некоторых частях электросхем с высокой средней силой тока (сотни ампер), в датчиках положения, в некоторых химических источниках тока и даже в качестве рабочего тела некоторых гидродинамических подшипников, работающих под большой нагрузкой.

Некоторое время назад ртуть входила в состав краски, которой покрывают подводную часть кораблей, чтобы избежать ее обрастания. А до середины 20 века ртуть активно применялась в манометрах, барометрах и других погодных приборах. Отсюда, собственно, и пошла традиция измерять давление в миллиметрах ртутного столба.

Вы не поверите, но применялась ртуть и в модной индустрии. Её использовали в шляпном производстве для выделки фетра и

амальгамирования поверхностей при производстве зеркал.

Сейчас, конечно, ситуация обстоит несколько иначе - особенно после подписания Минаматской конвенции. И ртути стараются находить аналоги, чтобы сократить её использование до минимума, а то и вовсе отказаться. К сожалению, пока этого сделать не получилось. Потому что... вот такая она, ртуть, и невероятно опасная, и незаменимая. Поэтому остаётся только быть бдительными и осторожными и беречь ртутные градусники, если, конечно, они у вас еще остались.