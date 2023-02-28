Лайфхаки, которые помогут хранить лук без появления мошек
Лук удобно хранить дома, чтобы всегда был под рукой, потому что его кладут во многие блюда. Однако есть одна проблема при хранении: в луке часто заводятся мошки, которые тучами разлетаются по всем комнатам.
Избавиться от мошек сложно, но можно. Есть несколько секретных способов, которые решат проблему.
Как делали бабушки
Нельзя храниить лук в полиэтиленовых пакетах, там он не дышит и начинает портиться и разводить мошек.
Держать лук надо в корзинах, деревянных ящиках или картонных коробках с прорезями по бокам. Отличный способ знали бабушки - хранили лук в чулках или копроновых колготках.
Капкан для мошек
При появлении мошек надо лук обязательно перебрать и убрать лишнюю шелуху. Или можно сделать капкан. Нужна банка на три литра, туда помещается гнилой фрукт, надо еще налить чуточку воды. Емкость закрывается пищевой пленкой с прорезями.
Советы бывалых
Перед хранением лук хорошо сушат.
Нельзя держать лук в доме при влажности более 80%.
Подходящая температура - до 22 градусов тепла в доме и до 1-5 в подвале.
Периодически луковицы надо перебирать и удалять скопившуюся шелуху.
Особенный лайфхак напоследок: рядом с луком надо положить морковь, она отвадит неприятных гостей.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Ангелина Крент
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