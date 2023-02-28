Остров, который не поделили США и Канада

Правильный ответ - крошечный остров под названием Мачайaс-Сил, расположенный между заливом Мэн и заливом Фанди.

Уже более ста лет остров является предметом вялотекущего территориального спора между США и Канадой, и пока единого мнения в этом вопросе так и не найдено. Еще в 1984 году Америка и Канада обозначили свои претензии касательно границ в заливе Мэн для Международного Гаагского суда, однако почему-то остров Мачайaс-Сил предметом спора указан не был.

Вероятно, всё дело в его небольших размерах. Шучу, конечно.. Но это и удивительно, ведь именно из-за Мачайaс-Сил страны не могут прийти к общему знаменателю и определить, наконец, кому же из них принадлежит данная территория.

К слову, сперва Великобритания, а затем и Канада, были крайне заинтересованы в том, чтобы остров оставался в их владении. В основном, их очень волновала постоянная оккупация маяка. Америка же наотрез отказывалась признавать канадские права на эту землю (около 19.8 акров или 8 гектаров).

Более того, в 1918 году, правда, по соглашению с канадским правительством, на острове разместились подразделения морской пехоты США дабы обеспечивать безопасность прохода судов и отражать возможные атаки немецких субмарин на корабли в заливе Фанди. Однако все подразделения были выведены с территории острова всего через несколько месяцев, и с тех пор граждане США на этой земле долго не задерживались. Хотя несколько раз жители штата Мэн, как, впрочем, и жители Канады, подавали свои заявки на приобретение там участков, но эти обращения так ничего и не дали.

Дело в том, что с 1944 года остров Мачайaс-Сил находится под охраной как «Заповедник перелетных птиц на острове Тюленей Макиас» (заповедник дикой природы и морских птиц), которым управляет Канадская служба дикой природы. Канада считает, что эта земля полностью принадлежит федеральному правительству. Остров долгое время был включен в федеральные и провинциальные избирательные округа. Охрана правопорядка на его территории осуществляется Королевской канадской конной полицией, а в водах - Департаментом рыболовства и океанов. В общем, как вы видите, всё серьёзно.

С одной стороны может показаться, что никакой проблемы нет, и если США, грубо говоря, островом не пользуется, а Канада наоборот делает всё возможное, чтобы доказать свою принадлежность к Мачайaс-Сил, правильнее было бы подтвердить права Канады на владение островом. Но не всё так просто... Если уж быть до конца откровенным, США и Канада сами создали спорную ситуацию, и теперь никак не могут из неё выбраться.

В своё время, и я уже говорил об этом в самом начале, обе страны избежали решения Международного суда в Гааге о суверенитете острова Мачайaс-Сил и согласились иметь общую отправную точку для морской границы к юго-западу от острова. Вот только в результате такого соглашения Мачайaс-Сил оказался в, так называемой, "серой зоне" - области, не имеющих четких юридических границ. Проще говоря, непонятно, кому эта область принадлежит - США или Канаде.

Вообще данная "серая зона" представляет собой разрыв в 72 км между Канадой и Соединенными Штатами, который был определен ещё в 1977 году . Правила и права в «серой зоне», такие как, например, ловля омаров, должны регулироваться той или иной страной, однако из-за того, что Канада и США не договорились, в этой области действуют, по факту, два разных законодательства. Остров и все имеющиеся ресурсы контролируют сразу две страны и, конечно же, это приводит к конфликтам.

Так, к примеру, Министерство рыболовства и океанов регулирует промысел омаров в Канаде, но промыслы в Соединенных Штатах регулируются как федеральным правительством, так и правительствами штатов. Комиссия по морскому рыболовству атлантических штатов управляет федеральной зоной 4,8 и 320 км от штата Мэн, а правительство штата контролирует район в пределах 4,8 км от берега. В общем, вы понимаете, какая творится неразбериха и как непросто приходится рыбакам! Всегда нужно помнить на каком километре находишься!

Граница "серой зоны" привела к спору о рыболовстве между канадскими и американскими ловцами омаров, который начался еще в августе 2002 года, когда изменение климата начало подталкивать миграцию омаров в этот район. На спорной территории канадские и американские рыбаки занимались ловлей ценного морского ресурса, однако им было крайне непросто из-за отсутствия четких правил для обеих сторон. Каждая из стран считала, что другая берет то, что считается их собственностью.

В итоге, недовольны остались все, и особенно рыбаки, поскольку их конфликты по отстаиванию своей правоты порой приобретали очень неприятные черты, вплоть до уничтожения имущества друг друга и угроз причинения вреда. Когда товарищи "сверху" не могут договориться, страдают, как правило, простые люди...

Это песня хороша, начинай сначала! Канадцы выступали за закрытие летнего сезона для всех рыбаков, чтобы у популяции омаров была возможность размножаться. Американцы же в свою очередь высказались за максимальное ограничение улова. Канадские рыбопромысловые хозяйства заметили снижение своего улова из-за американских усилий по рыболовству в канадское межсезонье и отреагировали на это, позволив своим рыбакам работать в течение того же периода времени.

Конфликт из-за «серой зоны» обострился до максимума, когда улов обеих стран существенно сократился, как, впрочем, и популяция омаров. А этого допускать было нельзя... Важно было сохранить популяцию омаров, однако руководящие органы Канады и США имели на этот счёт разные мнения и договориться вновь не получилось. Нежелание сотрудничать и идти навстречу друг другу в буквальном смысле увековечило конфликт между США и Канадой.

Как же сейчас обстоят дела с Мачайaс-Сил? Без особых изменений, если честно. Все маяки в Восточной Канаде, кроме того, что располагается на острове, не обслуживаются. Правда, смотритель там больше не живёт, посколько маяк стал автоматизированным. В настоящее время министерство внутренних дел Канады покрывает расходы канадской береговой охраны на содержание маяка на острове Мачайaс-Сил «в целях суверенитета».

В общем и целом, ситуация не изменилась и едва ли изменится в обозримом будущем. Ни США, ни Канада не желают уступать в этом территориальном споре. Поэтому, как говорится, подождём - время всех рассудит.