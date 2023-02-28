YLE: Финляндия начала строительство забора на границе с Россией

Общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что Финляндия начала строительство забора на границе с Россией.

Сегодня, 28 февраля 2023 года, были выкорчеваны деревья по обеим сторонам пограничного перехода Иматра, где сначала будет возведен трехкилометровый тестовый участок пограничного барьера.

Рядом с ограждением также будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а также на некоторых участках установят освещение и громкоговорители.

Отмечается, что ограждение на восточной границе будет проходить и по частным землям, поэтому правительству Финляндии необходимо провести переговоры с землевладельцами, чтобы получить разрешение на возведение забора.